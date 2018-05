Kletterer saßen auf der Rax fest - in nächtlicher Aktion gerettet

Zwei Kletterer aus Hollabrunn sind auf einem Steig im "Großen Höllental" auf der Rax festgesessen und in der Nacht auf Mittwoch in einer siebenstündigen Rettungsaktion in Sicherheit gebracht worden. Der 58-Jährige und die 25-Jährige waren laut Bergrettung Reichenau Dienstagmorgen zu einer Tour aufgebrochen. In einer steilen Felsrinne konnte das Paar nicht mehr weiter.

Das Duo war über den Teufelsbadstubensteig im Bezirk Neunkirchen aufgestiegen und wollte am Nachmittag über den Alpenvereinssteig absteigen. Im oberen Wandteil entschlossen sich die beiden, den Gustav-Jahn-Steig weiterzugehen und sich später zum Wandfuß abzuseilen. Nach dem Abziehen des Seils steckten die Kletterer fest. Der Felsabbruch unter ihnen war zu hoch und retour war der Aufstieg zu schwierig, hieß es in der Aussendung.

Um 21.00 Uhr verständigten die Kletterer die Bergrettung Reichenau. Fast zeitgleich gelangten ein Trupp von oben und ein zweiter von unten über den Alpenvereinssteig zu dem Paar. In einer aufwendigen Aktion wurden die Niederösterreicher mittels Seilsicherung gerettet und über den Klettersteig Gaisloch ins Weichtalhaus begleitet. 13 Männer der Bergrettung standen bis 4.00 Uhr im Einsatz.