Kleinstadt entdeckte den Nikolaus neu

Weil es ja die geplanten Nikolo-Programme auf Weihnachtsmärkten und bei Festen nicht geben darf, lässt der Kulturkreis Waidhofens die Tradition im Internet hochleben. „Es wird eine Festmesse mit einem anwesenden Nikolaus und dazu interessante historische Betrachtungen unseres Pfarrers geben. Wir filmen mit und liefern das Video auf unserer Plattform“, kündigt Piaty an.

Im Zuge der Aktion sei in der Großgemeinde auch wieder in den Blickpunkt gerückt, dass nicht nur zwei Pfarrkirchen in Windhag und Konradsheim, sondern auch zwei kunsthistorisch wertvolle Nikolo-Seitenaltäre in anderen Kirchen zu bestaunen sind, so Piaty. Und eine ganz besondere im Museum ausgestellte Nikolausskulptur, deren Ursprung rund um 1500 liegt, rückte ebenso in den Fokus. Eine Urkunde im Stadtarchiv aus 1451 beschreibt, dass in Waidhofen immer am Nikolaustag, dem 6. Dezember, neue Stadtrichter ernannt worden sind.