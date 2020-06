Kleinflugzeug zerschellt am Jauerling

Zwei Todesopfer – eines davon möglicherweise ein Kind – forderte Samstagvormittag der Absturz eines Kleinflugzeuges am Jauerling. Das Wrack wurde rasch gefunden, weil die Austro-Control Alarm geschlagen hatte.

Laut Auskunft von Austro Control-Pressesprecher Markus Pohanka war die Maschine vom Typ Impulse 100TD von Ungarn nach Straubing in Bayern unterwegs. Den ersten Teil der Strecke legte sie im freien, unkontrollierten Luftraum zurück. Im Donautal geriet der Pilot aber in die Wolkentürme jener Gewitterreste, die am Tag davor Niederösterreich verwüstet hatten.

Er bat per Funk die Austro Control, auf Instrumentenflug wechseln zu dürfen. Dem Piloten wurde ein Transpondercode zugewiesen. Dadurch wurde er auch auf den Radarschirmen der Austro Control sichtbar. Kurz darauf setzte er aber einen Notruf ab und verschwand vom Bildschirm.