Kleines Kaffeehaus mit großem Herz

Es geht ihnen um Nachhaltigkeit. So gut es geht, versuchen Linda Giese und Doris Karl im MOYOme regionale Produkte zu verwenden. Deshalb kaufen sie bei Produzenten aus der Umgebung ein. Die Milch kommt aus St. Pölten, der Fisch, der verarbeitet wird, aus Traismauer (Bezirk St. Pölten).

Verkauft wird im MOYOme auch sogenannter "ChariTea" – das ist ungesüßter Bio-Tee aus fairem Handel. Die verschiedenen Sorten sind in Glasflaschen erhältlich. Mit jeder verkauften Flasche ChariTea werden Sozialprojekte in Südafrika, Sri Lanka und Paraguay unterstützt. Zur ChariTea-Aktion gehören auch die Limonaden von "LemonAid". Auch mit deren Verkauf werden Entwicklungshilfeprojekte unterstützt.

Linda und Doris versuchen aber auch, direkt in der Region Gutes zu tun. In der Fastenzeit haben sie beispielsweise von jedem Flat-White-Cappuccino, der im MOYOme verkauft wurde, 30 Cent an das Coffee-To-Help-Projekt der Caritas gespendet. Im Zuge der Ice Bucket Challenge haben Doris und Linda gemeinsam mit ihren Gästen 300 Euro für Lisa gesammelt. Lisa ist seit sechs Jahren in Österreich und verdient sich ihr Geld als Augustin-Verkäuferin in Krems. Die Zeit in den Asylheimen war schwer für sie. Mit dem Geld wurde ihr jetzt ein Deutschkurs finanziert.