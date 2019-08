Kleiner "Vampir" verflog sich ins Pflegeheim

Zu einer außergewöhnlichen Rettungsaktion musste die Feuerwehr Rotheau ( Eschenau, Bezirk Lilienfeld) ausrücken: Eine Fledermaus hatte sich in einen Aufenthaltsraum im 1. Stock des örtlichen Pflegeheimes verflogen. Der kleine „ Vampir“ fand von selbst nicht wieder ins Freie und auch die Rettungsversuche des Heimpersonals waren nicht erfolgreich. Erst der alarmierten Feuerwehr Rotheau gelang es mit einem Kescher die Fledermaus einzufangen. Sie wurde anschließend in einem angrenzenden Waldstück wieder in Freiheit entlassen.