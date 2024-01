Kleidung fing Feuer: 83-Jähriger starb bei Brand im Weinviertel

Ein 83-Jähriger ist bei einem Brand in seinem Haus in Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) gestorben. Der Pensionist wurde am Mittwoch tot aufgefunden, die Flammen waren bereits erloschen. Seine Kleidung dürfte bei Arbeiten im Keller in Brand geraten sein.

Beim Versuch, das Gewand zu löschen, verstarb er, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung mit. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen.

➤ Mehr lesen: Zwei Tote durch Kugelbombe: Bedingte Haft für Jugendliche