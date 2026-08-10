Zum Rettungseinsatz sind am Vormittag die Einsatzorganisationen in die Kläranlage in Loosdorf im Bezirk Melk ausgerückt. Dort musste ein Gemeindemitarbeiter, der in ein Klärbecken abgestürzt war, aus der Tiefe gerettet werden.

Der Mann erlitt Kopfverletzungen. Er wurde von Arbeitskollegen aus dem Becken gerettet und vom Arbeiter-Samariter-Bund Loosdorf und dem Bezirks-Einsatzleiter des Roten Kreuzes Melk erstversorgt. Vom Notarztteam des Rettungshubschraubers ins Universitätsklinikum nach St. Pölten geflogen. Der Unfall ereignete sich gegen neun Uhr vormittags.

Einsatz zur Menschenrettung

Es wurden Rettungskräfte und die Feuerwehren Loosdorf und Albrechtsberg-Neubach zur Unfallstelle beordert. In ersten Informationen hatte es geheißen, dass der Mann in einen Schacht gestürzt war.