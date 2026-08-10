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Niederösterreich

Arbeiter stürzte in Kläranlage Loosdorf in ein Becken ab

Verletzter wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.
Wolfgang Atzenhofer
10.08.2026, 10:56

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Unfall in der Kläranlage Loosdorf.

Zum Rettungseinsatz sind am Vormittag die Einsatzorganisationen in die Kläranlage in Loosdorf im Bezirk Melk ausgerückt. Dort musste ein Gemeindemitarbeiter, der in ein Klärbecken abgestürzt war, aus der Tiefe gerettet werden.

Rettungshubschrauber transportierte Verletzten ab

Team des Rettungshubschraubers C2 transportierte Verletzten ab. 

Der Mann erlitt Kopfverletzungen. Er wurde von Arbeitskollegen aus dem Becken gerettet und vom Arbeiter-Samariter-Bund Loosdorf und dem Bezirks-Einsatzleiter des Roten Kreuzes Melk erstversorgt. Vom Notarztteam des Rettungshubschraubers ins Universitätsklinikum nach St. Pölten geflogen. Der Unfall ereignete sich gegen neun Uhr vormittags.

Einsatz zur Menschenrettung 

Es wurden Rettungskräfte und die Feuerwehren Loosdorf und Albrechtsberg-Neubach zur Unfallstelle beordert. In ersten Informationen hatte es geheißen, dass der Mann in einen Schacht gestürzt war. 

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Zum Unfallhergang gab es vorerst keine weiteren Informationen. Den Rettungstransport des Unfallopfers hatte laut Philipp Gutlederer von Notruf NÖ der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 übernommen. 

Melk
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