Kinderuni statt Ferienspiel: Waidhofen weckt jungen Forschergeist

Nach dem Schulschluss kommt die Uni. Zumindest ist das der grobe Hintergedanke zum Projekt „KinderUNIversum“, das alljährlich zu Ferienbeginn für Kids in Waidhofen/Ybbs angeboten wird. Rund 230 Kinder aus dem gesamten Mostviertel und auch aus dem nahen Oberösterreich begeistern sich alljährlich Anfang Juli an einem kunterbunten und hochwertigen Kursprogramm. „Die intensive Vorbereitung kostet so manche schlaflose Nacht, aber es lohnt sich“, berichtet Kuratorin Gudrun Schindel-Rainbauer zur Programmgestaltung mit rund 70 Vorlesungen, Workshops, Seminaren und Exkursionen. Sie und ihr Team arbeiten derzeit auf Hochtouren am letzten Schliff. Inhalte Die gebotenen Inhalte sind kunterbunt und reichen von Kunst, Kultur und Musik über Naturwissenschaften, Technik und Medien bis hin zu Klima, Politik und sozialen Themen. Dabei wird emsig geforscht, gebaut, gestaltet, musiziert, diskutiert oder experimentiert. Ein erster Blick ins „Vorlesungsverzeichnis“, das am vergangenen Samstag im Internet veröffentlicht wurde, ist jedenfalls vielversprechend und macht neugierig.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Waidhofen/Ybbs Im Programm finden sich auch Hightech-Angebote für die Kinder.

So werden etwa Zahnbürstenroboter gebaut oder junge Klima-Detektive erforschen spannende Umweltfragen. Andere entdecken Tiere und die Natur sowie die Welt der Chemie oder lernen zu programmieren und zu löten. Facettenreich sind auch die Theater- und Musikwelten, in die die Kinder mithilfe der Vortragenden eintauchen können, während andere ihrer Kreativität beim Malen freien Lauf lassen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Waidhofen/Ybbs Führungsteam und Sponsoren des Kinderuniversums.

Besondere Höhepunkte sind Ausflüge zum Erzberg oder spannende Kurse der im Ybbstal angesiedelten voestalpine Precision Strip GmbH, die das Kinderuniversum seit dem Start vor elf Jahren als Generalsponsor unterstützt.

An die 40 Kursleiter, die im wirklichen Leben an Universitäten, in Fachhochschulen oder anderen Instituten ihr Fachwissen vermitteln, werden für die Waidhofner Kinder-Uni-Tage engagiert, berichtet die Kuratorin. Besonders freut sie, dass es unter den Vortragenden beispielsweise bereits eine junge Kursleiterin gibt, die vor etlichen Jahren noch selbst begeisterte Kinderuniversum-Teilnehmerin war. Auch etliche andere frühere Jungforscher gehören mittlerweile dem Organisationsteam an. Außeninstitute Mit zahlreichen „Außeninstituten“, eigenen Studienausweisen, T-Shirts und Kappen wird für die jungen Studiosi das Uni-Feeling am „Campus“ Waidhofen noch verstärkt. Für die stolzen Teilnehmer wird zum Abschluss auch noch eine stimmungsvolle Sponsionsfeier organisiert.