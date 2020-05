Kinderporno-Razzia in der Justizanstalt

Als sich die Zellentüren der Justizanstalt Sonnberg, NÖ, in der Früh öffneten, wurden die Inhaftierten bereits erwartet: Rund 70 Beamte von Polizei und Justizwache standen vor wenigen Tagen vor den Hafträumen und riegelten sämtliche Ausgänge ab. Der Grund: Es gab konkrete Hinweise, dass Kinderpornos im Gefängnis kursieren und damit Handel getrieben wird. Und das ausgerechnet in dem Trakt, in dem verurteilte Sexualstraftäter ihre Haft verbüßen.