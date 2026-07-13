Mit dem kleinen Prinzen von Mödling ins Universum

Oberflächlichkeit, Egoismus, Gier und Spaßsucht - was der kleine Prinz auf seiner Reise von Planet zu Planet auf der Suche nach einem Freund sieht, gefällt ihm gar nicht. Dem Publikum allerdings schon. Bildgewaltig und unterhaltsam hat teatro-Intendant Norberto Bertassi den Klassiker von Antoine de Saint-Exupéry auf die Musical-Bühne gebracht. Ein Stück für jung und Alt. Viele Nachwuchstalente Am 11. Juli feierte „Der kleine Prinz“ in einer Inszenierung von teatro-Autor und Regisseur Norbert Holoubek im Stadttheater Mödling Premiere. Neben jungen Nachwuchstalenten wie Niklas Petzer in der Titelrolle, Wuk Pavlovic als Fuchs, Konstantin Pichler als Hund Frolic und Pauline Faerber als Katze Whiskas zeigen Profis wie Barbara Safaverdi-Gall als Rose, Maggie Zahn als Pilotin und Sabrina Zettel als Schlange absolute Spielfreude und Einsatz.

Besonders Zahn punktet mit ihrem feinfühligen und nachdenklichen Spiel. Petzer ist aufgrund einer Erkrankung aktuell mit Krücke auf der Bühne zu sehen, was seiner ausdrucksstarken Performance aber keinen Abbruch verleiht. Er gibt den kleinen Prinzen empathisch, herzlich und mit glaubhafter kindlicher Naivität. Unterstützt werden die Hauptdarsteller von den Mitgliedern des teatro-Ensembles (als Top-Models, Partyvolk oder Geografen) sowie der traditionellen Live-Band. Die eigens komponierte Musik stammt von Bernhard Jaretz. Märchenhafte Umsetzung Kurz zum Inhalt: Auf seinem kleinen Planeten jätet der kleine Prinz fleißig die gefährlichen Affenbrotbäume, hegt die eitle Rose und begibt sich schließlich auf eine Reise durch sieben Planeten.

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Auf seiner Suche nach wahrer Freundschaft trifft er auf viele Figuren, die etwa für Macht, Eitelkeit, Gier oder den Versuch stehen, Einsamkeit zu verdrängen – Werte, die seiner kindlich reinen Sicht auf die Welt fremd sind. Schließlich landet er auf der Erde und trifft in der Wüste die Pilotin, findet einen Freund und macht Bekanntschaft mit der geheimnisvollen Schlange.