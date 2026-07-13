Klassiker in Mödling: Warum dieses Stück jetzt alle anlockt

„Ich weiß nicht, fragen Sie Oscar Wilde“, antwortet Fräulein Prism völlig aufgewühlt auf eine Frage von Jack – und sorgt damit weder für den ersten noch den letzten Lacher des Theaterabends.

Nach einem erfolgreichen Start begeistert Wildes Komödie „Bunbury – Ernst sein ist alles“ noch bis 8. August das Publikum am Kirchenplatz vor St. Othmar in Mödling. Der Klassiker in der Inszenierung von Nici Neiss verspricht einen leichtfüßigen Theaterabend mit gesellschaftskritischen Untertönen.

Es ist vor allem die Chemie zwischen Hauptdarstellern Rafael Witak und Florian Sendlhofer als die Dandys Jack und Algernon, die für Spaß sorgt. Beide Herren geben sich als jemand anderes aus, um ihre Sehnsüchte auszuleben; die teils absurden Verwicklungen nehmen ihren Lauf.