Sommertheater Mödling: Alle wollen heuer Ernst sein
Nicht mehr lange, und es steht ein Jubiläum an: Heuer startet das Sommertheater Mödling vor der Kulisse von St. Othmar bereits in seine 18. Saison – und zwar mit einer Adaption von Oscar Wildes „Bunbury – Ernst sein ist alles“.
Damit wird das Theatererlebnis nach Machiavellis „Mandragola“ im Vorjahr wieder in die jüngere Vergangenheit geholt. „Bunbury“ wurde 1895 in London uraufgeführt und nimmt die zugeknöpfte viktorianische Gesellschaft aufs Korn. Wilde selbst bezeichnete das Stück, das im Original „The Importance of Being Earnest“ heißt, als seine beste Komödie. Dabei geht es um Verwechslungen und Liebeswirren zwischen zwei Lebemännern und zwei Damen der Gesellschaft, die nur Männer mit Namen Ernst ehelichen wollen.
Kurz, knackig mit neuen Gags
„Es wird sehr lustig“, verspricht Intendant Andreas Berger. Die Zuschauer erwarte „leichte Kost mit Tiefgang“ – und einigen neuen Gags. Denn wie gewohnt, wird die Inszenierung unter der Regie von Nici Neiss, wieder auf sommertheaterverträgliche 90 Minuten gestrafft. Pause gibt es keine.
Das Interesse sei groß, sagt Berger. Bereits die Hälfte der Karten der 18 Spieltage seien bereits verkauft. Zwei Zusatztermine am 29. Juli und 2. August sind in Planung. Tickets dafür sind ab 29. April erhältlich.
In den Rollen der Lebemänner werden Rafael Witak und Florian Sendlhofer zu sehen sein, die beiden Herzensdamen werden von Catherine Oborny und Katharina Smutny gespielt. Regisseurin Nici Neiss wird als Lady Bracknell zu sehen sein, Christine Noventa als Gouvernante Miss Prism und Roman Mayr als Pastor.
Nachdem im Vorjahr Vorstellungen buchstäblich ins Wasser gefallen waren, wird es heuer wieder eine Ausweichspielstätte in der Europahalle geben. Bei Schlechtwetter wird der Spielort ab 18 Uhr auf der Homepage bekannt gegeben. Erstmals werden auch indoor Mikrofone zu Einsatz kommen.
Das Sommertheater geht auf eine Idee von Altbürgermeister Hans Stephan Hintner zurück, der 2007 den neu renovierten Kirchenplatz beleben wollte. In der ersten Saison sahen 4.500 Gäste den Jedermann, im Vorjahr waren es 7.400 Besucher. Als erfolgreichstes Stück gilt „Don Camillo & Peppone“.
Spielzeit: 3. Juli bis 8. August 2026; Abendkassa ab 18.30 Uhr; Beginn: 19:30 Uhr.
Infos & Tickets: www.theater-moedling.at
Kommentare