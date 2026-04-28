Sommertheater Mödling: Alle wollen heuer Ernst sein

Nicht mehr lange, und es steht ein Jubiläum an: Heuer startet das Sommertheater Mödling vor der Kulisse von St. Othmar bereits in seine 18. Saison – und zwar mit einer Adaption von Oscar Wildes „ Bunbury – Ernst sein ist alles “.

Damit wird das Theatererlebnis nach Machiavellis „Mandragola“ im Vorjahr wieder in die jüngere Vergangenheit geholt. „Bunbury“ wurde 1895 in London uraufgeführt und nimmt die zugeknöpfte viktorianische Gesellschaft aufs Korn. Wilde selbst bezeichnete das Stück, das im Original „The Importance of Being Earnest“ heißt, als seine beste Komödie. Dabei geht es um Verwechslungen und Liebeswirren zwischen zwei Lebemännern und zwei Damen der Gesellschaft, die nur Männer mit Namen Ernst ehelichen wollen.

Kurz, knackig mit neuen Gags

„Es wird sehr lustig“, verspricht Intendant Andreas Berger. Die Zuschauer erwarte „leichte Kost mit Tiefgang“ – und einigen neuen Gags. Denn wie gewohnt, wird die Inszenierung unter der Regie von Nici Neiss, wieder auf sommertheaterverträgliche 90 Minuten gestrafft. Pause gibt es keine.

Das Interesse sei groß, sagt Berger. Bereits die Hälfte der Karten der 18 Spieltage seien bereits verkauft. Zwei Zusatztermine am 29. Juli und 2. August sind in Planung. Tickets dafür sind ab 29. April erhältlich.