Beißender Geruch: Kindergarten nach Betonarbeiten evakuiert

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist es am Montagvormittag in Ebreichsdorf im Bezirk Baden gekommen. Wegen intensiven, beißenden Gasgeruchs musste der Kindergarten der Gemeinde von Einsatzkräften evakuiert werden.

Gegen 9.45 Uhr ging in der Bezirksalarmzentrale in Baden ein Notruf ein, wonach beim Kindergarten in der Wiener Straße ein gasähnlicher Geruch wahrzunehmen sei.