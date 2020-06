Aiderbichl nimmt bissigen Rottweiler auf

Verspielt leckt Rottweiler Isidor seinem Hundetrainer Andreas Schlockermann über das Gesicht. Der acht Monate alte Rüde hat auf Gut Aiderbichl in Gänserndorf (NÖ) ein neues Zuhause gefunden. Hinter drei Meter hohen Zäunen, fernab von Besuchern, wird er den Rest seines Lebens verbringen.

Das ist nötig, weil Isidor kürzlich Schlagzeilen gemacht hat. Sechs Menschen – darunter zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren – hat er in St. Johann am Walde, Bezirk Braunau (OÖ) auf offener Straße angefallen und schwer verletzt.



Der Rüde hätte eingeschläfert werden sollen, Aiderbichl-Chef Michael Aufhauser gab ihm aber eine zweite Chance: "Isidor hat etwas Schreckliches getan, aber er ist auch ein Lebewesen mit Herz, das ein schönes Zuhause verdient." In die Öffentlichkeit werde er nie wieder kommen.