Kinder haben 350.000 Bücher gelesen

Wir laden alle 66.000 Volksschulkinder ein, Leos Lesepass vollzukleben, denn Lesen ist die Eintrittskarte in die Zukunft", sagt ÖVP-Landesvize Wolfgang Sobotka. Am Freitagerfolgte der Startschuss der siebenten landesweiten Leseaktion. In der Landesbibliothek in St. Pölten holten sich die Schüler der Volksschule Pottenbrunn die ersten druckfrischen Lesepässe ab.

Für jedes gelesene Buch wird ein Leo-Sticker in den Pass eingeklebt. Mit dem Pass können die Kinder an einem Gewinnspiel teilnehmen, wo interaktive Bücher, spannende Buchpakete, Tablets, Hörspiele und ein Besuch bei Leos Lesetheater winken. Ab sechs Leo-Stickern wird jeder Teilnehmer mit einer Leseurkunde ausgezeichnet.

"Wir wissen, dass einer von sieben jungen Menschen im Anschluss an die Pflichtschule Schwierigkeiten beim sinnerfassenden Lesen hat. Um seine Talente zu nützen und Potentiale zu heben, ist Lesen aber eine Grundbedingung", sagt Sobotka. Darum wurde bereits 2007 die Aktion "Zeit.Punkt.Lesen" ins Leben gerufen. Die Initiative stärkt Kinder in ihrem Leselernprozess und Jugendliche in ihrem Leseverhalten. Im Jahr 2009 wurden im Rahmen der Aktion "Leos Lesepass" 24.000 Bücher gelesen, 2014 waren es bereits 72.000 und 18.000 Pässe wurden vollgeklebt eingeschickt. Insgesamt wurden seit 2009 mehr als 350.000 Bücher für Leos Lesepass gelesen.