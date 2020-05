Kind trieb bewusstlos im Pool

Es waren vermutlich nur wenige Momente der Unaufmerksamkeit. Doch die genügten, dass Samstag am Nachmittag ein zweijähriges Mädchen in einem Pool in Bruck/ Leitha unter Wasser geriet. Die kleine Celine konnte reanimiert werden. Sie wurde ins AKH Wien geflogen.



Die Kleine war mit ihrer Mutter, 26, aus Wien zu Besuch bei Bekannten. Während die Mutter mit ihrer Freundin auf einer Bank neben dem Pool plauderte, saß die Kleine auf der ersten Poolstufe im Wasser. Am anderen Ende des Bades befanden sich auch der Lebensgefährte der Mutter und ein Bekannter im Wasser. Als einer der Männer nach dem Mädchen sah, trieb es schon bewusstlos mit dem Gesicht nach oben in der Mitte des Pools. Die Männer und der wenig später eintreffende Rettungsdienst konnten das Kind wiederbeleben bevor es ins Wiener AKH geflogen wurde.