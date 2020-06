Kind blieb mit Hand in Automaten stecken

Mittwochabend wurde die Feuerwehr in Pressbaum, Bezirk Wien-Umgebung, zu einem Einsatz gerufen, bei dem sich den Einsatzkräften ein skurriles Bild bot: Die dreijährige Sila Tug steckte bis zu ihrem Oberarm in einem Spielzeugautomaten fest.

Und zwar so fest, dass sie ihren Arm weder bewegen noch selbstständig herausziehen konnte.