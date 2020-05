Kickerschmiede auf breite Beine gestellt

Weil dem AFW dieses Sprungbett nun fehlt, schlossen sich Sportlehrer der HTL und Manager von sechs Traditionsvereinen zum neuen "AFW Mostviertel-Eisenstraße" zusammen. Klingende Namen, wie der SK Vorwärts Steyr, der SV Gaflenz oder der UFC St. Peter sind mit im Boot. So wie der Gaflenzer Unternehmer Raimund Harreither. Der Sponsor von Austria Wien hat viel über für den regionalen Kickernachwuchs. Harreither und das Sportland NÖ sind die zwei Hauptfinaciers des Projekts, in das pro Schulbeginn rund 20 Burschen ausgewählt werden.



"Für die Schule, aber auch die Region ist das AFW wichtig. Techniker sind in den Betrieben ständig gesucht", versichert HTL-Direktor Harald Rebhandl. Der sportliche Erfolg der als Spielgemeinschaft Waidhofen antretenden Schulteams in den Klassen U 15, U 16 und U 18 bestätigt die Arbeit. Drei NÖ-Landesmeistertitel wurden bereits erkämpft.



Ab der vierten Klasse sollen die Jungspunde künftig in den Kampfmannschaften der Partnervereine ihre Lorbeeren verdienen. Wie etwa Lukas Deinhofer beim ebenfalls in der AFW-Kooperation aktiven Landesliga-Klub SCU Ardagger. "Wir hätten nie gedacht, dass wir so einen perfekt ausgebildeten Spieler je wieder aus Waidhofen zurückbekommen", schwärmt Ardagger-Obmann Wolfgang Riesenhuber über den in dieser Saison zurückgekehrten erfolgreichen Jungstar.