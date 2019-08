„Ketchup ist das neue Gin Tonic“

Tomaten sind der Inbegriff der Küche Italiens, als Ex-Vorstand der internationalen Restaurantkette Vapiano mit italienischer Speisekarte sind sie Mario C. Bauer aus Zillingdorf (Bezirk Wiener Neustadt) bestens bekannt. Nach 15 Jahren und 220 Restauranteröffnungen in 34 Ländern will er mit dem roten Paradiesapfel eine Revolution starten – eine Ketchup-Revolution.

Gemeinsam mit vier Freunden hat er „Curtice Brothers Co.“ gegründet und kocht nun Bio-Ketchup in der Toskana. „Ich habe während meiner Zeit bei Vapiano zwischen 280 und 300 Nächte im Jahr in Hotels im Ausland verbracht. Während einer privaten Reise in den Oman vor vier Jahren, habe ich das Heinz-Ketchup am Tisch betrachtet und mir wurde bewusst, dass egal, wo ich war, immer genau dieses Ketchup angeboten wird“, erzählt der Unternehmer. Und so begann seine Reise in die Welt des Tomatenketchups: „Ich habe dann zu recherchieren begonnen und war fasziniert von der Erfolgsgeschichte von Heinz. Ich habe Ketchup immer schon geliebt, als Kind habe ich es im Gasthaus meiner Eltern mit den Fingern gegessen.“ Er hat sich dann auch mit den Zutaten beschäftigt, fast ein Drittel sei Zucker, nur 17 Prozent Tomaten, der Rest Essig und Maisstärke. Der 42-Jährige war verwundert: „Obwohl sich Essen und seine Qualität seit Jahren nach oben entwickelt, ist Ketchup so stehen geblieben.“