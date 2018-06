„Keine Nachteile als Frau in der Polizei“

Was ihr auffällt ist aber, dass viele bei Verkehrskontrollen oder Amtshandlungen direkt auf ihre männliche Kollegen zusteuern: „Sie sind dann oft erstaunt, wenn diese sagen, dass sie sich an die Vorgesetzte wenden sollen“, das führe sie aber darauf zurück, dass sie jünger als ihre Kollegen ist und nicht auf die Tatsache, dass sie eine Frau ist. Gleich nach der Matura ging Marina Hinterreither zur Polizei. Nach der Ausbildung war sie in der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf im Dienst. Dort hat sie dann schnell die dienstführende Ausbildung für die mittlere Führungsebene gemacht. Ihr Weg führte sie dann als Sachbearbeiterin bei der Polizeiinspektion Scheibbs zurück in Richtung Heimat und nach Purgstall. „Das Berufsbild der Polizistin hat mir immer schon gefallen, trotzdem war es dann eher ein Spontanentscheidung diesen Weg zu gehen – ich würde es aber jederzeit wieder tun“, blickt die Mostviertlerin zurück.

Wichtig ist ihr als Postenkommandantin, den Austausch mit der Bevölkerung zu fördern: „Wir haben immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen, sie brauchen keine Scheu zu haben, zu uns zu kommen.“