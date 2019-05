„Kein Fall wird zu den Akten gelegt“

Seine hünenhafte Erscheinung hilft vielleicht, das ein oder andere Geständnis zu bekommen. Darauf kann sich Hannes Fellner aber nicht verlassen. Der 48-jährige aus dem Mostviertel ist der neue Leiter der Mordkommission im niederösterreichischen Landeskriminalamt. Seit 1. April ist er offiziell mit dem Chefposten betraut.

Polizist ist Fellner seit 1988. Nachdem die Arbeit am damaligen Gendarmerieposten Alland „nicht das war, was ich mir vorgestellt hatte“, wechselte er schon nach drei Jahren als „Kieberer“ zur Kriminalabteilung. Seither hat er es mit den aufsehenerregendsten Kriminalfällen und damit auch mit menschlichen Tragödien zu tun. In Erinnerung bleiben vor allem Fälle wie jener von Josef Fritzl oder jener des Wilderers von Annaberg, der drei Polizisten und einen Sanitäter erschoss.