Kebab-Standler und Pfarrer auf Räuberjagd

Die Bankräuber haben die Rechnung ohne den Herrn Pfarrer und einen wieselflinken Kebab-Standler gemacht. Der Geistliche und der türkische Kiosk-Betreiber Gäkan Tug hatten am Freitag in Klausen-Leopoldsdorf im Bezirk Baden maßgeblichen Anteil an der raschen Klärung eines spektakulären Überfalles.

Einer der Täter wurde vom Kebab-Besitzer nach einer wilden Verfolgung überwältigt. Zwei Komplizen des Kriminellen gelang die Flucht.

Dem Klausen-Leopoldsdorfer Dechant Josef Kantusch waren bereits vor einigen Tagen zwei verdächtige Kapuzenmänner in der Nähe der Raiffeisenbank aufgefallen. Als er Freitagvormittag zwei ähnliche Gestalten bewaffnet in die Bankfiliale marschieren sah, zögerte der Geistliche nicht lange. "Ich habe sofort die Polizei gerufen", schildert der Pfarrer. Sein Auto stellte er vor der Bank quer, in der Hoffnung den Räubern damit den Weg abzuschneiden. Dem Duo gelang es jedoch nach dem Überfall in einen bereit stehenden Fluchtwagen samt Fahrer zu springen. Der zufällig vorbei kommende Kebab-Besitzer beobachtete die Szenen und nahm sofort die Verfolgung auf.