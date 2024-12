Katze und Hund nach Brand im Bezirk Wiener Neustadt tot

Zwei Katzen und ein Hund haben Mittwochabend einen Brand in einem Mehrparteienwohnhaus im Bezirk Wiener Neustadt nicht überlebt. Die Einstazkräfte der Feuerwehren Lanzenkirchen und Klein Wolkersdorf und Frohsdorf wurden am Abend zu einem Wohnungsbrand in die Schwanengasse alarmiert.