Alarmstufe 3: Feuer auf Hof in NÖ

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Geräteschuppen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Vollbrand.

Nach rund 25 Minuten konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und ein naheliegendes Wohngebäude geschützt werden. Um die zahlreichen Glutnester zu löschen wurde unter Atemschutz vorgegangen.

Feuerwehrmann verletzt

Unterstützt wurde bei der Glutnestsuche mittels Wärmebildkamera am Boden und aus der Luft mittels Drohne. Nach rund eineinhalb Stunden konnte vom Einsatzleiter Brand aus gegeben werden. Die Brandursache ist unbekannt und wird von der Polizei ermittelt. Während der Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verbrennungen und wurde vom Roten Kreuz zur weiteren Untersuchung ins Landesklinikum Neunkirchen gebracht. Glücklicherweise konnte er noch am selben in häusliche Pflege entlassen werden.

Insgesamt standen 7 Feuerwehren mit rund 100 Mitgliedern im Einsatz. Weiters das Rote Kreuz sowie die Polizei.