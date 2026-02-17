"Kathimania" im Ybbstal: Wie man Gold-Läuferin Kathi Huber feiert

Zuerst gilt es für Katharina Huber beim mittwöchigen Damen-Slalom bei den Olympischen Spielen noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Wer weiß, vielleicht gibt es bei den in ihrer Heimat vorbereiteten Empfängen am Wochenende noch mehr als die bereits errungene Goldmedaille zu feiern.

Gejubelt und gefeiert wird am Freitag und Samstag im Ybbstal auf jeden Fall. Empfang im Rothschildschloss Der erste Triumphzug steht der ÖSV-Läuferin, die in der Vorwoche mit Ariane Rädler im Teambewerb die Goldmedaille holte, am Freitagnachmittag in Waidhofen/Ybbs bevor. Ihr Heimatverein, die Sportunion Waidhofen, bereitet da im herrschaftlichen Rothschildschloss einen offiziellen Empfang für ihre Kathi vor. Das Fest beginnt um 17 Uhr. Sie habe "mit ihrem herausragenden Erfolg bei den Olympischen Spielen nicht nur sportliche Höchstleistungen erbracht, sondern auch unsere Region auf beeindruckende Weise vertreten", lassen der Verein und die Stadt Waidhofen im Vorfeld wissen.

"Als Athletin der Sportunion Waidhofen ist sie ein Vorbild für viele junge Sportlerinnen und Sportler und ein Aushängeschild für die Sportstadt Waidhofen“, heißt es. Im Rahmen eines feierlichen Empfangs möchte man ihre Leistungen würdigen und ihr gemeinsam mit Wegbegleitern, Unterstützern und der Öffentlichkeit gratulieren.