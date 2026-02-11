Team-Gold für Huber: Warum ausgerechnet Truppe so schnell mitjubelte

Katharina Huber hat am Dienstag gemeinsam mit Ariane Rädler sensationell Olympiagold in der Teamkombination gewonnen. Die erste, die Huber am Dienstag im Ziel zu ihrem Slalomlauf gratulierte, war Katharina Truppe. Die Kärntnerin bezeichnet die Niederösterreicherin Huber als ihre “beste Freundin” und ihr Erfolg überstrahlte in diesen Momenten die Enttäuschung Truppes, im Slalom nicht ihre beste Leistung gezeigt zu haben. “Heute ist dei Tag!” Schreibt sie in einem emotionalen Post auf Instagram. “I kann es gar nit beschreiben wie sehr du es verdienst hast!”

Die beiden Kathis gehen seit Jahren durch Dick und Dünn. „Kathi ist ein lebensfroher Mensch. Sie sieht immer das Positive, auch wenn es mal nicht so gut läuft“, sagt ihre Freundin und Zimmerkollegin Katharina Truppe, die selten Tage habe, an denen sie schlecht gelaunt ist.

Virales Video Nicht einmal, als sie 2024 beim Riesentorlauf am Semmering aus dem Starthaus ins erste Tor gepurzelt ist. Dass das Video damals um die Welt gegangen ist, nahm sie mit Humor. Truppe war zu dem Zeitpunkt nicht am Berg, als Huber danach ins gemeinsame Zimmer kam, fragte die Freundin zunächst, ob ihr etwas wehtue. "Und dann haben wir einmal 10 Minuten durchgelacht."