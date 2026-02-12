Euphorie um "Gold-Kathi" im Ybbstal: "Dein Heimatort ist stolz auf dich"

Wenn es eine Goldmedaille zu feiern gilt, gelten auch Ruhetage nicht. Nach dem Gewinn der Ski-Team-Goldmedaille von Katharina Huber gemeinsam mit Ariane Rädler bei den Olympischen Spielen herrscht in ihrem Heimatort St. Georgen/Reith eine Art Ausnahmezustand. Beim Wirt "Käfers am Radweg“ im früheren Bahnhofsgebäude Kogelsbach wurde gleich an zwei Sperrtagen auf die Goldene Kathi angestoßen.

"Wenn nächsten Mittwoch der Spezial-Slalom steigt, werden wir garantiert im Lokal dabei sein und der Kathi die Daumen drücken“, kündigt Wirt Raphael Käfer euphorisch den Bruch des nächsten Sperrtages in seinem Lokal an. Mit Fans und Mitgliedern des örtlichen Skiklubs SV St. Georgen/Reith wurde jedenfalls bereits ein Glückwunsch-Transparent montiert und für die Goldmedaillen-Gewinnerin eine Video-Botschaft produziert und gleich gesendet.

"Mit Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist hast du Geschichte geschrieben. Dein Heimatort ist stolz auf dich und feiert diesen großartigen Erfolg gemeinsam mit dir!“, heißt es in Riesenlettern auf der Botschaft des Sportvereins.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Grußbotschaft an Kathi Huber aus St. Georgen/Reith.

Wenngleich die Athletin aufgrund ihrer Schul- und Skiausbildung im Waidhofner TZW auch Mitglied der Ski-Sektion der Union Waidhofen/Ybbs ist, feiern und freuen sich die St. Georgner mit ihrer Kathi. Man ist stolz auf den Ybbstaler ÖSV-Star, der ja vor vier Jahren mit einer Goldenen von den Spielen in Peking heimkam, damals Mitglied des Teams war, aber im Bewerb nicht zum Einsatz kam. In seiner 600-Seelen-Gemeinde St. Georgen/Reith sei Kathis Erfolg natürlich eine große Sache, "es ist eine Aufbruchstimmung zu spüren“, sagt Bürgermeister Josef Pöchhacker. Empfang geplant Jetzt gelte es beim Spezial-Slalom mitzufiebern und die Daumen zu drücken. Und natürlich wird es auch einen Empfang der sympathischen Athletin geben. „Davor müssen wir aber noch die offiziellen Abschlussfeiern und die anderen Verpflichtungen abwarten, wenn die Sportler heimkommen. Dann werden auch wir unseren Termin fixieren“, kündigt der Ortschef an.