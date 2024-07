Polit-Hickhack um Kaserne in Niederösterreich

„Ein der FPÖ zugespielter Akt aus dem Verteidigungsministerium beweist, dass ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei der umstrittenen Umbenennung des Fliegerhorstes Brumowski an allen Empfehlungen vorbei agiert hat“, berichtete FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Bors , dem die Umbenennung immer schon ein Dorn im Auge war. „Die neue Namensgebung nach Leopold Figl ist demnach ein reiner ÖVP-Willkürakt und eine Beschämung der eigens dafür eingesetzten Kommission“, so Bors .

Laut FPÖ-Wehrsprecher Volker Reifenberger stehe in dem „geheimen Akt“ wörtlich: „Nach ausführlicher Diskussion wird Leopold Figl, dessen herausragende Verdienste um die Zweite Republik außer Frage stehen, als nicht direkt mit dem Bundesheer zu verknüpfende Person interpretiert“. Trotzdem habe sich Tanner dafür entschieden den Fliegerhorst nach Figl zu benennen, obwohl die Kommission die Namen Pabisch, Tauschitz, Bernegger oder Fliegerhorst Langenlebarn vorgeschlagen habe, so Reifenberger.

„Vor allem die gemeinsamen Bemühungen rund um die Renovierung der ehemaligen Synagoge als Leuchtturm der Erinnerungskultur, die Sanierung des jüdischen Friedhofs oder das neue Kinderkunstlabor, das wir erst vor wenigen Tagen gemeinsam eröffnet haben, unterstreichen: Wir beide ziehen für unsere Landeshauptstadt gemeinsam an einem Strang“, so die ÖVP-Politikerin.

Der Klimawandel setzt vor allem der Landwirtschaft in Niederösterreich zu. Hitze und Trockenheit sorgen dafür, dass das Thema Bewässerung immer wichtiger wird. Um diese Versorgung auch während Trockenperioden zu garantieren, investiert das Land in die landwirtschaftliche Bewässerung und Regenwassermanagement wie Speicherteiche.

Über 100.000 Hektar Acker- und Obstflächen sind für die landwirtschaftliche Bewässerung ausgestattet. Jetzt werden laut Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) 2,4 Millionen Euro in zwei neue Bewässerungsprojekte in Groß-Enzersdorf und Spitz an der Donau investiert. Zusätzlich wird in Spitz an der Donau die bestehende Weingarten-Bewässerungsanlage um 40 Hektar erweitert, ein Brunnen wird ebenfalls errichtet.