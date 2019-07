Kartoffelwelt auf den Kopf gestellt

Als Pressesprecher von Landesrat Martin Eichtinger kennen Landespolitiker und Journalisten Markus Habermann. Doch nicht selten tauscht der 35-Jährige Anzug und Krawatte gegen Jeans und Gummistiefel. Untypisch ist auch, was der Hobbylandwirt auf seinem Acker bei Herrnbaumgarten im Bezirk Mistelbach anbaut. Denn nicht etwa den für die Gegend bekannten Wein, sondern eine Delikatesse der Tropen: Süßkartoffeln.

Die Süßkartoffel stammt aus Mexiko und spielt in Amerika traditionell in der Küche eine wichtige Rolle. „Als ich vor fünf Jahren aus New Orleans zurückkam, kannte man bei uns in Österreich die Süßkartoffel eigentlich gar nicht. Dort war sie weitverbreitet, es gab sie zu Mittag, abends, dazwischen, in der Suppe, als Beilage, Hauptgericht und Dessert“, erzählt Habermann. Mittlerweile sind die Wurzeln (denn solche sind Süßkartoffeln) auch in Österreich in jedem Supermarkt erhältlich. Sie werden aber Tausende Kilometer weit entfernt angebaut, meistens kommen sie aus Chile oder Peru. Dass es kaum welche von heimischen Äckern gibt, hat Markus Habermann schade gefunden – und sie kurzerhand selbst angebaut.

„Ich dachte mir, die muss doch bei uns auch wachsen. Dann habe ich mich informiert und mithilfe von YouTube-Tutorials meine ersten Setzlinge in einem Toten-Hosen-Becher herangezogen in meiner Wiener Wohnung. Als sie wurzelten, hab ich sie zu den Blumenstöcken meiner Freundin gesetzt“, erzählt er schmunzelnd.