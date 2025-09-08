Die Angst vor der "Kaninchenpest" geht auch in Niederösterreich um

In Wien sorgt sie schon seit einigen Monaten für Verunsicherung - vor allem unter Haustierbesitzern: Die Viruserkrankung Myxomatose, umgangssprachlich " Kaninchenpest" genannt. Am Handelskai und im Bereich der Donauinsel verendeten Feldhasen und Kaninchen, wie das Veterinäramt der Stadt bestätigte.

Mutation aus Spanien