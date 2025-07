Tote Kaninchen in Wien: Warum jetzt auch Feldhasen betroffen sind

Nicht viel länger, etwa seit einer Woche, weiß auch Angelika Auer, verantwortlich für die virologische Diagnostik an der Vetmed Wien, über die Ausbreitung der Krankheit in Wien Bescheid. Zwei bis drei Kaninchen aus den Wiener Populationen habe man an der Uni seitdem untersucht, sagt sie.

Mehr Hasen als Kaninchen

Deutlich häufiger seien in letzter Zeit aber Hasen auf dem Untersuchungstisch gelandet. Konkreter: Feldhasen vom Rande Wiens und aus Niederösterreich. Seit etwa drei Monaten breitet sich die Krankheit nämlich auch in diesem Bereich aus. Eigentlich ist Myxomatose eine Kaninchenkrankheit. „Seit einigen Jahren befällt die Krankheit aber auch Hasen. Dabei handelt es sich um eine Mutation, aus Spanien, die heuer im Frühling bei uns angekommen ist“, sagt Auer. Seitdem verenden auch hier Feldhasen an der Krankheit.