Kanalrebell auf Liste "Freie Wähler"

Mit seinem Protest gegen das Kanalgebührengesetz ließ der Blindenmarkter Bürgerlistenaktivist Wolfgang Laaber selbst die EU-Behörden hellhörig werden. An der Spitze einer dreiköpfigen Liste unter dem Namen "Freie Wähler" tritt der Öko-Gemeinderat neuerlich bei den Gemeinderatswahlen in seinem Heimatort an. Und natürlich steht der Widerstand gegen seiner Meinung nach zu hohe Kanalgebühren erneut ganz oben auf seinem Wahlprogramm.

Als "sehr anregend" beschreibt der kritische 60-Jährige seine abgelaufenen fünf Jahre als Solo-Gemeinderat. Bei den Wahlen am 25. Jänner möchte er seinen Fuß noch breiter in die Tür des Blindenmarkter Gemeindeamtes stellen. Mit den Themen "Gebührenhaushalte", zu viel "Asphalt und Beton" ,"hohe Kosten für Gemeindemandatare" und für "sparsamere Budgetpolitik" mischt er mit Broschüren und Hausbesuchen im Wahlkampf mit. Weil die ÖVP-Absolute unter Bürgermeister Franz Wurzer (elf Sitze) nur mit einem Mandat knapp abgesichert ist, könnte Laaber nach der Wahl eine Schlüsselrolle zukommen. Die FPÖ hält jetzt sechs, die SPÖ drei Mandate.