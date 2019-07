Kanadischer Wein "made in Austria"

Seine Begeisterung für Weinbau wurde Gerd Ohrenberger quasi in die Wiege gelegt: „Ich bekam statt Milch Wein in mein Fläschchen“, scherzt der 63-Jährige und lacht. 1986 übernahm er die Rebschule, die schon sein Vater verwaltet hatte. Mit dem Kauf eines zweiten Züchtungsbetriebs fusionierte er die bedeutendsten Rebenvermehrungsfirmen in Europa. Heute ist Ohrenberger Inhaber und Geschäftsführer der Rebschule Kober und Kohlfürst Reben.