Wer Weite, Freiheit und Abenteuer sucht, der muss Kanada einfach lieben. Denn nirgends lassen sich diese Werte besser ausleben als im zweitgrößten Staat der Erde. Schier überwältigend klein wirkt der Mensch neben den Rocky Mountains oder mehreren Millionen Quadratkilometern Einsamkeit der arktischen Tundren, Wälder und Seen, in denen man allenfalls ein paar Bären oder Wölfe trifft. Wohl fühlen kann man sich in Kanada schon deshalb, weil das Land für seinen multikulturellen Charakter bekannt ist und noch heute ebenso von englischen und französischen Traditionen als auch von Indianern und Eskimos geprägt wird. Gerade in Montréal, Toronto, Ottawa, Vancouver oder Quebec findet sich ein einzigartiger kultureller "Melting Pot", der offen für Einwanderer aus aller Welt ist.