Kampf dem Übergewicht: Schüler zeigen, wie’s geht

Hollabrunn – Dem Übergewicht haben 21 Schüler der HLW Hollabrunn den Kampf angesagt. Die Schüler der Wellness-Klasse (eigener Schulschwerpunkt, Anm.) haben für Kinder ein eigenes Programm ausgearbeitet, das sie gestern mit Erfolg ausprobierten.

Im Turnsaal war die Hölle los. Volksschulkinder schwangen in den Seilen, übten ihre Balance und turnten quer durch den Saal. Denn: „Bewegung ist wichtig“, sagt Lehrerin Andrea Baumgartner. „Die Kinder in den Volksschulen leiden immer öfter an Übergewicht.“

Doch ohne gesunde Ernährung geht es nicht. Und dass gesundes Essen ganz leicht selbst zu machen ist, lernten die Volksschüler in der Schulküche. Zwei Burschen rührten in einer großen Schüssel einen Fruchtdrink an, einige Mädchen schnipselten Gemüse für die frische Pizza und gleich daneben wurden kleine Fleischbällchen hergestellt. „Das ist gar nicht schwer. Und das kann man zu Hause auch machen“, erklärten die Burschen.

Und das sollen sie auch. Damit sie nicht vergessen, wie’s funktioniert, bekamen sie alle eine Rezeptmappe mit. Im Vorjahr soll das Projekt wiederholt werden.