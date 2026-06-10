Wenig Wasser: Warnung vor niedrigen Flusspegeln

Es ist zu trocken. Daran haben auch die Regenfälle der vergangenen Woche wenig geändert. Überraschend ist diese Situation wohl kaum: Österreichweit war der Frühling im Jahr 2026 der niederschlagsärmste seit Beginn der Messungen. Das Defizit lag bei nahezu 50 Prozent, wie unter anderem das Umweltministerium berichtete.

Ein Blick auf die jüngsten Pegelstände heimischer Flüsse macht das Problem ebenfalls deutlich. Rund 90 Prozent der österreichischen Messstellen verzeichneten im Mai niedrige bis sehr niedrige Abflüsse. Im März und April lag der Anteil noch bei jeweils 75 Prozent, wie der WWF mit Blick auf die Zahlen aus der hydrographischen Monatscharakteristik betont. Die heimischen Flüsse würden mit einer schweren Hypothek in den Sommer starten, so WWF-Expertin Marie Pfeiffer. Kamp führt viel zu wenig Wasser Neben Oberösterreich und der Steiermark ist auch Niederösterreich besonders betroffen. So führt die Kamp 84 Prozent weniger Wasser als im langjährigen Mittel. Auch die Leitha, die durch Niederösterreich und das Burgenland fließt, liegt mit einem Minus von 76 Prozent deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Bei der Thaya, der Ybbs und der March fielen die Messwerte ebenfalls um mehr als 60 Prozent niedriger aus.