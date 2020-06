Kamelbuckel im Tierpark auf acht Stück aufgestockt

Nachwuchs – Die Liste der Jungtiere, die im Frühjahr in den Gehegen des artenreichen Tierparks Haag zur Welt kamen, ist lang. Doch der momentane Star für die Pflegemannschaft und die Zoobesucher ist seit ein paar Tagen im Kamel-Areal zu beobachten. Dort gebar die Trampeltierstute „Agatha“ vor einem Monat einen kleinen Hengst, der jetzt Leben in die Familie bringt. Mit der zweijährigen Schwester „Asuli“ und Vater „Altan“ sorgt der stramme Jungspund für Showeinlagen am laufenden Band und ist natürlich der Liebling im Park. Die in freier Natur vom Aussterben bedrohten Trampeltiere sind im Haager Zoo täglich zu beobachten. Wie in dem beliebten Ausflugsdorado üblich, wird auch für den kleinen Hengst ein spendabler Pate gesucht. Der soll dann auch ein gewichtiges Wort bei der Namensgebung mitreden dürfen.