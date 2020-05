Mit einer Fläche von 181.035 Quadratkilometern ist Kambodscha etwa halb so gross wie Deutschland. Kambodscha ist zu 75 Prozent ein flaches Tiefland, das im Westen an Thailand, im Norden an Laos und im Osten an Vietnam grenzt. Der Süden wird durch weitgehend unberührte Meersküsten am Golf von Siam ( Thailand) gebildet. Der wichtigste Fluss Kambodschas ist der im tibetiischen Tanghla-Gebirge entspringende Mekong, der das Land auf etwa 500 Kilometern in nordsüdlicher Richtung durchquert. Der Mekong ist schiffbar von der Mündung in Vietnam bis nach Phnom Penh. Der Oberlauf des Mekong wird durch dicht bewaltete Gebiete gesäumt, während der Unterlauf durch grosse Reisanbaugebiete fliesst. Das grösste und fischreichste Binnengewässer Südostasiens, der 2500 Quadratkilometer grosse Tonlé Sap, prägt die zentrale Tiefebene. Der See ist über einen kurzen Fluss mit gleichem Namen mit dem Mekong verbunden und wirkt in der Regenzeit als natürliches Rückstaubecken. Zentral-Kambodscha ist eine fruchtbare Ebene. In der Form eines Halbkreises bilden Gebirgszüge eine natürliche Grenze zu Thailand. Im Westen sind dies die Cardamom-Berge (die nach dem gleichnamigen Gewürz benannt sind), im Südwesten die Elefantenberge und im Norden der Dankret-Gebirgszug. Der höchste Berg Kambodschas ist der Phnom-Aural im Cardamom-Gebirgszug mit einer Höhe von 1.813 Metern.