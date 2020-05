Kaltenleutgebner Bahn "for sale"

Ob das Land die Bahnlinie übernehmen will, steht offen. Interesse gibt es offenbar. „Wir stehen in Kontakt mit den ÖBB“, hieß es dazu aus dem Büro von Landesrat Karl Wilfing. Das derzeitige Angebot wendet sich übrigens an Infrastrukturbetreiber, die die Strecke als öffentliche Eisenbahn weiterführen. „Wenn sich drei Monate niemand findet, werden wir Nachnutzungsmöglichkeiten überlegen“, sagte ÖBB-Sprecher Christopher Seif.

Die Gemeinde Perchtoldsdorf wird jedenfalls nicht unter die Bahnbetreiber gehen, aber „wir wollen, dass die Bahn als Zukunftsoption erhalten bleibt und verhindern, dass die Strecke stückweise verkauft wird“, sagte Bürgermeister Martin Schuster. Er kann ausschließen, dass auf der Bahntrasse gebaut wird. „Es handelt sich um Verkehrsfläche und wir denken nicht daran, die Widmung zu ändern.“