Kaiserliches Honigschlecken à la Maria Theresia

Vier bis sechs Wochen wird eine durchschnittliche Sommerbiene alt. In dieser Zeit produziert sie etwa einen Teelöffel Honig. In einem kleinen 250 Gramm Glas Honig steckt also die mühsame Lebensarbeit von unzähligen „Majas“. Das ist, anders als für uns Menschen, alles andere als ein Honigschlecken.

Für die Niederösterreichische Landesausstellung, die kommendes Wochenende in Wiener Neustadt eröffnet, hat sich die Imkerschule Warth (Bezirk Neunkirchen) in Kooperation mit der Militärakademie nach der Idee der Wiener Neustädterin Selina Prünster etwas Besonderes überlegt: einen eigenen Maria-Theresien-Honig. Schließlich war es die Kaiserin persönlich, die im Jahr 1770 in der Militärakademie die erste Imkerschule des Landes gründete und mit dem Maria-Theresienpatent einen eigenen Schutzbrief verfasste, der die Sicherheit der Imker und den Handel mit Bienenprodukten in Niederösterreich rechtlich regelte. Produziert wird der Honig von rund einer Million Bienen, die in den 20 Stöcken unter den Linden im Park der Militärakademie zu Hause sind. Und wie schmeckt er, der Maria-Theresien Honig? „Nach einer Zitrusnote mit einem leicht herben Abgang“, meint Karl Stückler, der Leiter der NÖ Imkerschule, mit einem Augenzwinkern. Der sortenreine Lindenhonig wird neben Honigwein und Lippenbalsam ab 30. März im Museumsshop der MilAk verkauft.