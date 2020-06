Kaiserjäger musizieren in der Wachau

Blasmusik-Liebhabern wird morgen in Spitz an der Donau ein besonderer Leckerbissen geboten. Die Original Tiroler Kaiserjägermusik feiert heuer ihr 40-jähriges Bestehen u. a. mit einer Partnerschaftsfeier bei der Trachtenkapelle Spitz. Unter ihrem Kapellmeister Johannes Apfolterer, der zugleich auch der Tiroler Militärkapellmeister ist, werden die Vollblutmusikanten vor dem Schifffahrtsmuseum ein Konzert geben, das frei zugängig ist. Davor, ab 17.30 Uhr, erfolgt der musikalische Einmarsch der beiden Kapellen durch die Allee vor dem Schloss. Dann findet die Partnerschaftsfeier mit dem Austausch der Urkunden statt. An diesem Festakt nehmen auch die Landeshauptleute Günther Platter und Erwin Pröll teil.