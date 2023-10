Wie alte Kaffeekapseln einen zweiten Nutzen finden

Im Rahmen eines Pilotprojekts des Österreichischen Kaffee- und Teeverbandes, führender Kaffeeproduzenten und der Altstoff Recycling Austria AG können sämtliche Kapseln aller Marken, auch die kompostierbaren, ab Oktober 2023 bis März 2024 in allen Altstoffsammelzentren in Krems Land, Schwechat und in ganz Oberösterreich in speziell dafür vorgesehenen Behältern abgegeben werden. In Schwechat stehen zudem ergänzend lila Tonnen als Sammelstellen bereit.