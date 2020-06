Känguru eingefangen: Suche nach dem Besitzer

Dass Australien das Land der Kängurus ist, weiß fast jeder. Aber dass sich auch in Österreich immer öfter solche Beuteltiere herumtreiben, ist relativ neu. Nachdem heuer schon zwei Mal Wallaby-Kängurus ausgebüxt waren, konnte am vergangenen Wochenende ein heimatloses Beuteltier eingefangen werden. Ziemlich entkräftet wurde das Tier am Samstag in Poysbrunn, Weinviertel, geschnappt.

Das Känguru war in einem Schuppen im Hofraum des Schlosses entdeckt worden. Bereits seit mehreren Tagen gab es Meldungen von exotischen Tiersichtungen. Das Känguru wird derzeit auf einem Gutshof in Wildendürnbach in einem geräumigen Stall versorgt. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer des Beuteltieres. Die Exekutive bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 059133/3272