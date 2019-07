Käfer landete bei Türnitz auf dem Dach

Mit einem VW Käfer hat sich ein Pkw-Lenker am Sonntagabend auf der B20 bei Türnitz (Bezirk Lilienfeld) überschlagen. Der Mann war mit dem 1965 gebauten Auto in einer Kurve nach dem sogenannten Mausbachl von der Straße abgekommen und blieb auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Freiland am Montag in einer Aussendung.