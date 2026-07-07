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Korneuburg

Kabarett-Picknick in Korneuburg mit Thomas Brezina

Auch dieses Jahr finden wieder Kabarett- und Krimi-Picknicks in Korneuburg statt.
07.07.2026, 08:11

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Leute sitzen in Liegestühlen beim Kabarett-Picknick.

Von 7. Juli bis 12. August verwandelt sich der Augustinergarten im Herzen Korneuburgs in eine Open-Air-Bühne für Kabarett- und Krimi-Picknicks. Auftreten werden bekannte Persönlichkeiten aus Kabarett, Literatur und Krimi, darunter Andreas Ferner, Romeo Kaltenbrunner, Joesi Prokopetz, Magda Leeb, Verena Scheitz und Thomas Schreiweis, Thomas Brezina, Caroline Athanasiadis und Martina Parker. Die Vorstellung von Dr. Bohl ist bereits ausverkauft.

Der Augustinergarten bietet eine optimale Möglichkeit, um eine Picknickdecke oder eine Sitzgelegenheit mitzubringen. Optional kann ein Picknick–Korb für zwei Personen um 45 Euro vorbestellt werden - auch eine vegane Variante ist buchbar. Bei Schlechtwetter werden die Veranstaltungen in den Stadtsaal (Hauptplatz 31–32, 2100 Korneuburg) verlagert.

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