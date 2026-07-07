Kabarett-Picknick in Korneuburg mit Thomas Brezina

Von 7. Juli bis 12. August verwandelt sich der Augustinergarten im Herzen Korneuburgs in eine Open-Air-Bühne für Kabarett- und Krimi-Picknicks. Auftreten werden bekannte Persönlichkeiten aus Kabarett, Literatur und Krimi, darunter Andreas Ferner, Romeo Kaltenbrunner, Joesi Prokopetz, Magda Leeb, Verena Scheitz und Thomas Schreiweis, Thomas Brezina, Caroline Athanasiadis und Martina Parker. Die Vorstellung von Dr. Bohl ist bereits ausverkauft.