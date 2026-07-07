Kabarett-Picknick in Korneuburg mit Thomas Brezina
Von 7. Juli bis 12. August verwandelt sich der Augustinergarten im Herzen Korneuburgs in eine Open-Air-Bühne für Kabarett- und Krimi-Picknicks. Auftreten werden bekannte Persönlichkeiten aus Kabarett, Literatur und Krimi, darunter Andreas Ferner, Romeo Kaltenbrunner, Joesi Prokopetz, Magda Leeb, Verena Scheitz und Thomas Schreiweis, Thomas Brezina, Caroline Athanasiadis und Martina Parker. Die Vorstellung von Dr. Bohl ist bereits ausverkauft.
Der Augustinergarten bietet eine optimale Möglichkeit, um eine Picknickdecke oder eine Sitzgelegenheit mitzubringen. Optional kann ein Picknick–Korb für zwei Personen um 45 Euro vorbestellt werden - auch eine vegane Variante ist buchbar. Bei Schlechtwetter werden die Veranstaltungen in den Stadtsaal (Hauptplatz 31–32, 2100 Korneuburg) verlagert.
- Di, 7. Juli 2026, 19.30 Uhr – Andreas Ferner: „Stundenwiederholung“
- Di, 14. Juli 2026, 19.30 Uhr – Romeo Kaltenbrunner: „Heimweh“
- Mi, 15. Juli 2026, 19.30 Uhr – Joesi Prokopetz: „Die Blume aus dem Gemeindebau“
- Di, 21. Juli 2026, 19.30 Uhr – Magda Leeb: „Aufpudeln“
- Di, 28. Juli 2026, 19.30 Uhr – Verena Scheitz & Thomas Schreiweis: „Der Lack ist ab“
- Mo, 3. August 2026, 19.30 Uhr – Thomas Brezina: „Hotel Sacher: Das Geheimnis von Zimmer 313“
- Mi, 5. August 2026, 19.30 Uhr - Rudi Dolezal & Michael Patrick Simoner: Falco–Lesung & Show Erinnerungen an Falco
- Di, 11. August 2026, 19.30 Uhr – Caroline Athanasiadis: „Souvlaki Walzer“
- Mi, 12. August 2026, 19.30 Uhr – Martina Parker: „Anbandelt“
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