Karte zeigt: Nur 2,6 Prozent mögliche Naturwälder in NÖ

Auf den ersten Blick wirkt Niederösterreich grün: Rund 40 Prozent der Landesfläche sind bewaldet. Doch Wald ist nicht gleich Wald. Eine neue Karte der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 zeigt, wie wenig von den Wäldern möglicherweise noch echter Naturwald ist. Lediglich 203 Quadratkilometer wurden als sogenannte Naturwald-Verdachtsflächen ausgewiesen. Das entspricht rund 2,6 Prozent der Waldfläche Niederösterreichs. Nur das Burgenland hat mit 0,3 Prozent weniger.

Schutz notwendig Naturwälder gelten als besonders wertvoll für Klimaschutz und Artenvielfalt. Sie speichern große Mengen Kohlenstoff, schützen vor Starkregen und Hochwasser und gelten als widerstandsfähiger gegenüber Stürmen und Schädlingen . Zwar stehen manche dieser Flächen bereits unter strengem Schutz, etwa in Nationalparks oder Wildnisgebieten, diese machen jedoch nur einen Teil der potenziellen Naturwälder aus. „Etwa im mittleren Kamptal an Steilhängen finden sich vielversprechende Flächen“, sagt Biodiversitätsexperte Dominik Linhard von GLOBAL 2000 im Gespräch mit dem KURIER. Dort sehe man eine „große Chance“ für zusätzlichen Schutz. Im oberen Kamptal seien entsprechende Gebiete bereits in Nationalparkplänen enthalten. Zwar seien viele Flächen Natura-2000-Gebiete, diese erlaubten jedoch weiterhin wirtschaftliche Nutzung. Aus Sicht der Umweltorganisation reiche das nicht aus, um wertvolle Naturwälder langfristig zu sichern.

Datenlücke „Öffentliche und aktuelle Daten über Standorte und Zustand der Naturwälder gibt es nicht, obwohl diese längst erhoben werden müssten“, sagt Linhard. Angesichts der Klimakrise und fortschreitender Abholzungen habe die Umweltorganisation die Kartierung deshalb selbst in Auftrag gegeben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Global2000 Die Karte zeigt mögliche Naturwald-Verdachtsflächen in Niederösterreich. Je dunkler das Pixel desto höher der Verdacht, dass es sich um einen naturnahen Wald handelt.

Nun fordert sie, die Verdachtsflächen zu überprüfen und schützenswerte Naturwälder unter Schutz zu stellen. Auf Anfrage heißt es aus dem Büro des für Forst zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreters Stephan Pernkopf (ÖVP), dass die Waldfläche jährlich um 250 bis 300 Hektar wachse. Österreich verfüge über eines der strengsten Forstgesetze, die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer würden ihre Wälder nachhaltig bewirtschaften.