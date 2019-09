Kabarett: „Das jüngste Gesicht“ mit Omas Bart

Manchmal wird er abseits der Bühne schon erkannt, wie er erzählt und er hofft, dass er es sich in Hausleiten noch nicht verscherzt habe, denn auch der Ort kommt „in abgewandelter Form und stark überzeichnet“ im Programm vor. „Sie spucken mir zumindest noch nicht in die Schinkensemmel beim Billa“. Wie er da sicher sein kann? „Ich kaufe keine mehr.“ Was sich sonst noch geändert hat, seit er den Beruf gewechselt hat: „Jetzt können mich auch die Leute bei der Arbeit besuchen, in der Versicherung ist selten jemand zu Besuch gekommen und hat mir zugeschaut beim Bilanzen eintippen.“

Der Humor des jungen Talents ist schwarz, trocken und teilweise absurd. Die Gitarre auf der Bühne kommt beim „jüngsten Gesicht“ zwei Mal zum Einsatz, wenn er Lieder über Mädchen trällert. Ansonsten steht Christoph Fritz in der Mitte der Bühne, klammert sich während dem ganzen Auftritt an das Mikrofon. Manchmal muss er selbst lachen, aber dann nur kurz, ansonsten blickt er ernst zum Publikum. Er sei immer nervös vor einem Auftritt und erst bei der Zugabe könne er sich entspannen: „Wenn das Publikum einmal lacht, hat man noch nicht gewonnen. Es heißt nicht, dass sie beim nächsten Witz wieder lachen. Kein Gelächter ist selbstverständlich.“

Termine

In seinem Debütprogramm „Das jüngste Gesicht“ gewährt Christoph Fritz Einblicke in seine Lebensgeschichte und Gedankenwelt. Alles begann in einer kleinen ländlichen Gemeinde, in der Veganismus als Einstiegsdroge zur Homosexualität gilt.

