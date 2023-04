Juwelier-Überfall in NÖ: Brutale Attacke auf Inhaberin

Bei dem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Seitenstetten im Bezirk Amstetten am Freitagnachmittag ist die Inhaberin nach Polizeiangaben massiv attackiert worden. Die Frau hat die Nacht auf Samstag im Krankenhaus verbracht. Jedenfalls zwei, möglicherweise auch drei Täter entkamen mit Schmuck und Uhren.

Mit Handschellen gefesselt

Laut einem Polizeisprecher hatten sich vermeintliche Kunden am Freitag gegen 15.45 Uhr in englischer Sprache an die Geschäftsfrau gewandt, die daraufhin Uhren herzeigen wollte. Die Inhaberin erhielt jedoch von hinten einen Schlag gegen den Kopf, der dann mit Klebeband umwickelt wurde. Letztlich wurde das Opfer mit Handschellen gefesselt.