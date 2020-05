Justizbeamter kämpft gegen Suspendierung

Warum sollte eine Frau solche Lügen erfinden? Erich Havel: "Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es psychische Probleme. Vielleicht steckt auch ein Komplott rund um die Dienststelle dahinter."

Er selbst habe jedenfalls erst im Mai 2010 geheiratet und lebe in einer glücklichen Beziehung, sagt Havel.

Gegenseite: "Die Angaben der Frau sind nachvollziehbar"

Ich möchte nicht in des Teufels Küche kommen. Es ist mir nicht erlaubt, zu der Angelegenheit Stellung zu beziehen." Die 43-jährige Justizkrankenschwester, die ihren Kollegen schwer belastet, gibt sich im KURIER-Gespräch zurückhaltend.

Nach Anfrage in der Vollzugsdirektion sei es ihr nicht gestattet, Auskünfte zu geben. Havel riskiere mit seinem Gang an die Öffentlichkeit viel, glaubt die Frau. Auch deutet sie an, dass noch weitere Vorwürfe auftauchen könnten. Ihre Anwältin Christine Wolf steht ihr bei und meint: "Die Angaben meiner Mandantin sind für mich klar nachvollziehbar." Wie der Justizbeamte Havel beklagt auch die Krankenschwester die Länge des Verfahrens.



Die Entscheidung, ob es zur Anklage kommt, liege nun bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien, sagt Kerstin Scheuchl von der Vollzugsdirektion. Den Fall, den sie als Mitglied der Disziplinarkommission kenne, dürfe sie nicht kommentieren.

Die Länge der bereits neunmonatigen Suspendierung sei in derartigen Fällen nichts Außergewöhnliches, sagt Scheuchl. "Ich erinnere mich an eine Geschichte, da dauerte die Suspendierung dreieinhalb Jahre."