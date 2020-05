Justizanstalt Sonnberg: Zu wenig Platz

In Mittersteig, Wien, hat man Erfahrung mit geistig abnormen, zurechnungsfähigen Rechtsbrechern. Auf einen Justizwache-Beamten kommen zwei Insassen. In Sonnberg, Weinviertel, ist das Klientel neu. Doch ab dem kommenden Jahr werden auch hier 60 bis 70 entsprechende Insassen zu betreuen sein. Und dann werden auf einen Beamten 3,5 Häftlinge kommen. Ein Zahlenspiel, das den Personalvertretern Kopfweh bereitet. Und ein Vertreter sagt klar: „Wir können dann nicht mehr für die Sicherheit in der Anstalt garantieren. Also auch nicht für die Sicherheit draußen.“ „Das ist unter diesen Voraussetzungen unakzeptabel“, meint Dienststellenausschuss-Vorsitzender Robert Schwingenschlögl. Am Donnerstag trafen sich Vertreter der Justizanstalt mit der Leitung der Vollzugsdirektion – die Marschrichtung ist klar. An dem Standort gibt es nichts zu rütteln. Und auch nicht daran, dass nur zusätzliches psychologisches und therapeutisches Personal zum Einsatz kommt. Bis Jänner muss das Konzept auf dem Tisch liegen. „Ein sportlicher Zeitplan“, sagt Anstaltsleiter Thomas Binder. Doch schon im März sollen die ersten geistig abnormen Rechtsbrecher in Sonnberg unterkommen. Bis Oktober soll dann die Abteilung gefüllt sein. „Das ist eine wachsende Insassen-Gruppe. Andere Anstalten müssen entlastet werden“, erklärt Peter Prechtl, Leiter der

Vollzugsdirektion.